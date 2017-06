Ile Maurice: Jacob Rasolondrazana a réalisé un doublé

Difficile de l'arrêter. Jacob Rasolondrazana vient d'ajouter un nouveau palmarès à son actif à l'Ile Maurice.

Samedi en finale de l'Emcar Sport, le natif d'Antsiranana a confirmé une fois de plus son statut de favori. En finale, il s'est imposé face au Roumain, Daniel Bazu en deux sets à un,3-6, 6-1 et 6-3. Lors de cette finale, le Roumain a remporté le premier set avant que Jacob égalise le jeu à un set partout.Le troisième set, les deux joueurs se rendaient coup pour coup, mais, Bazu se fait breaker au moment décisif pour laisser la victoire à Jacob.

« Cela faisait un mois que je ne me suis pas entraîné correctement me concentrant plus sur mon travail de coaching. Je suis très heureux de conserver ma couronne d'autant plus que j'étais plus libéré en fin de partie. Je suis compétiteur dans l'âme et je n'ai qu'une envie, c'est de poursuivre sur ma lancée » a déclaré Jacob selon le journal Le Mauricien.

Après ses titres en 2013, 2015 et 2016, Jacob a remporté son 4e titre cette année. Dans ce tournoi, il a balayé tour à tour, Hemanshu Rambojun et Kenny Ah Chuen. Et Jacob a réalisé un très doublé en s'offrant aussi du tournoi du double. Associé à Hemanshu Rambojun, Jacob a survolé la finale du tournoi contre Ludovic Louis et Kenny Ah Chuen par deux sets à zéro, 6-2 et 6-0. Autant dire que Jacob est devenu un phénomène à l'Ile Maurice en raflant tout sur son passage.