Madagascar: Okalou - Skol et XXL illuminent Mazaval Run

Evénement unique en son genre, le Mazaval Run organisé par Okalou s'est tenu vendredi dernier au stade annexe de Mahamasina et a attiré plus de 3 500 personnes. Un réel succès pour une grande première.

C'était vendredi soir, dans une ambiance très fun au Stade annexe de Mahamasina. L'événement Mazaval Run a attiré plus de 3 500 personnes. Des jeunes et des générations confondues venus se prélasser autrement, alliance sport et fun, dans un concept totalement innovant. Car outre l'aspect purement physique, il y a un volet ludique et festif : un premier arrêt à l'animation Disco, puis une deuxième escale au Chinese Hip Hop, puis place au point « Robot duster », avant d'enchaîner sur le « Gasy Gasy », le « Magic Forest » et finalement « Afro Trap ».

La soirée se termine dans une ambiance totalement électro avec DJ Kiero, Dj Gouty et DJ Shinchan et une partie spectacle animée par Steph Rambi, Rak Roots et Do-B. XXL, boisson des amateurs de sport et de sensations fortes, ainsi que Skol, destiné aux jeunes adultes branchés, ont été aux côtés des participants lors de cette soirée. D'ailleurs, XXL a doté les 500 premiers venus de boissons afin de les booster tout au long de la soirée.

Avec le Zumba Fluo qui a débuté la soirée, à 18h30, tout le monde s'est échauffé. Le parcours de 1 km ne s'est pas fait tout seul, plusieurs arrêts ont ponctué le chemin. Les participants ont mis à l'épreuve leur endurance et se sont surpassés. Tout le monde était dans le thème du « Mazaval », ces couleurs fluorescentes qui brillent dans la nuit. Une séance de facepainting avec Skol a également attiré le public. Au rythme de la musique électro balancée par Mr DJ, tout le monde a ensuite dansé jusqu'au bout de la nuit.