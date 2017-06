Madagascar: Recherche - Contribution à la réduction du coût de production

Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage seront les premiers bénéficiaires de l'utilisation des résultats de recherche.

De nombreux résultats de recherche entrepris par des centres de recherche et des projets seront vulgarisés dans le cadre de la foire sur la mécanisation agricole organisée par le Centre de Formation Agricole et de Mécanisation Agricole (CFAMA), dans le cadre de la célébration de son 35e anniversaire. « L'utilisation de résultats de recherche contribue à la réduction du coût de production des exploitants agricoles opérant dans le secteur de l'agriculture ou dans le secteur de l'élevage », a expliqué Randrianaritiana Pierrot Serge, le Secrétaire général du ministère auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. A titre d'illustration, « Nous mettons à la disposition des paysans des variétés de semences agricoles permettant d'effectuer des cultures inter-saison pour faire face à la concurrence sur le marché international. Ainsi la période de récolte des produits d'export sera différente de celle des autres pays concurrents », a-t-il exposé.

Super granulé. En outre, « Le système d'irrigation par aspersion sera également vulgarisé afin de soutenir les zones à forte potentialité agricole qui sont entre autres exposées par la sécheresse ou qui subissent un retard de la pluviométrie. Cela permet en même temps d'améliorer la production », a-t-il enchaîné. Il ne faut pas non plus oublier la vulgarisation des techniques agricoles plus appropriées par le projet PAPRiz visant à réduire le coût de revient des producteurs. Par ailleurs, le centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA) vient de produire des engrais urées dits super granulé, sous forme de bonbon. « Cela permet de mieux fertiliser le sol tout en améliorant la production, car l'intrant n'est pas lessivé facilement suite à l'irrigation », a fait savoir le Numéro 2 de l'Agriculture.

Automatisé. Et au niveau du secteur de l'élevage, la promotion de la culture fourragère est indispensable surtout pour l'élevage de vaches laitières. Des matériels et équipements nécessaires à la transformation et à la conservation des fourrages sont distribués afin d'assurer l'alimentation des bétails tout au long de l'année. En ce qui concerne l'élevage avicole, tout est déjà automatisé grâce à l'utilisation de nouvelles technologies allant de l'abreuvage et l'alimentation des cheptels jusqu'à la collecte des œufs. Et tout cela, pour aider les exploitants agricoles à se professionnaliser dans leurs activités.