Madagascar: CEPE - Entre stress et sérénité

Jour J pour plus d'un demi-million de candidats au CEPE dont plus de 31 000 dans la circonscription scolaire d'Antananarivo-ville où 42 centres d'examen comptant 690 salles d'examen accueilleront les petits candidats.

Ils sont 31 182 enfants - et de moins jeunes - à participer aux épreuves du CEPE (certificat d'Etudes primaires élémentaires) dans la circonscription (CISCO) de la ville d'Antananarivo, et presque vingt fois plus dans l'ensemble de la Grande Ile, puisque le nombre de candidats s'élève, cette année, à 571 173. Plus d'un demi-million d'élèves qui affronteront les épreuves du premier examen officiel de l'année à Madagascar. Parmi eux, une benjamine, la petite Onja du haut de ses six ans, passera le CEPE à Anjozorobe. Quant au doyen, deux adultes peuvent être qualifiés de « candidats les plus âgés ».

Le premier est inscrit à Antananarivo et passera son examen au CEG Antanimena, tandis que le second est inscrit à Toliara. Tous deux sont âgés de 64 ans ! Les uns et les autres ont attendu ce jour d'examen avec sérénité pour les uns, et avec un peu de stress pour les autres... ainsi que les parents. En tout cas, les enseignants ont déjà prodigué les conseils utiles afin que leurs petits protégés passent leurs examens dans le calme. Cependant, l'ambiance de fête qui commence à se faire sentir, notamment dans la capitale, en cette veille de fête nationale peut quelque peu perturber certains petits candidats.

Sept épreuves. Répartis à travers plus de 1 800 centres d'examen et plus de 13 700 salles d'examen - dont 42 centres et 690 salles d'examen dans la CISCO Tanà ville - tous ces candidats au CEPE affronteront, ce jour, sept épreuves. Après l'appel des candidats devant chaque salle d'examen, à 7h30, les épreuves débuteront à 8h tapantes par l'épreuve d'opérations, suivie du problème, puis les épreuves de Connaissances usuelles et enfin l'épreuve d'histoire pour terminer la matinée. L'après-midi, à partir de 13h30, place aux épreuves de Malagasy, de Français et enfin la Géographie pour clore la session. Des dispositions particulières ont été prises pour les candidats en situation de handicap, notamment les non-voyants et les candidats atteints de surdité.

Sitôt les épreuves terminées, ce jour, les séances de correction pourront débuter dans les centres de correction. Antananarivo en compte 16. Les premiers résultats sont attendus dans quelques jours, sans doute avant la fin de la semaine.