Madagascar: ASF - Transfert de la technologie verte

ASF revendique ainsi un partage de la culture technologique et entrepreneuriale verte en vue de l'industrialisation de l'économie rurale, car sans l'industrialisation, l'exportation et l'émergence d'un secteur privé fort et ambitieux, aucun pays d'Afrique ne peut prétendre sortir de la pauvreté et contribuer à la croissance.

Cette initiative devrait être mise en oeuvre dans une sous-région, par exemple le bassin de Mandialaza, qui abrite la forêt naturelle protégée d'Angavo. En effet, il est inacceptable, d'après ASF, si des centaines de milliers de mètres cube de pin ont été exploitées par une grande société d'exploitation forestière dans cette sous-région forestière depuis plus de 20 ans alors que les bureaux des communes et les écoles ne disposent pas jusqu'à maintenant des mobiliers adéquats.

Dans le cadre de ses actions de plaidoyer pour la promotion du panafricanisme, Actions Sans Frontière (ASF) a plaidé pour un transfert de technologie verte et de la culture entrepreneuriale ambitieuse en faveur de tous, et ce, avec l'appui de la BAD (Banque Africaine de Développement).

