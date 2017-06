Mais, la milliardaire n'y a passé que trois jours. Le 15 juin, celle qui est accusée de détournements de deniers publics et de blanchiment d'argent a été transférée sur instruction du ministère de la Justice à la prison de femmes de Manjakandriana. Les polémiques commencent à enfler sur sa présence physique dans sa nouvelle maison de détention. Le ministère de la Justice se défend jusqu'ici de jouer la carte de la transparence sur cette nouvelle destination de Claudine Razaimamonjy. Quoi qu'il en soit, détenue dans une villa ou dans une prison, la conseillère spéciale du chef de l'Etat attend, sauf nouveau transfert, son procès à Manjakandriana. Un procès qui risquerait de traîner, pour ne pas dire, de ne pas avoir lieu avant 2018. Dans le second cas, la milliardaire risquerait gros si le HVM ne sera pas reconduit au pouvoir.

Procès. Après Ampefiloha (Hôpital HJRA) et Antanimora (maison centrale d'Antanimora), les regards sont désormais sur Manjakandriana. L'hospitalisation de Claudine Razaimamonjy à l'HJRA a suscité des polémiques qui étaient difficiles à gérer par le régime en place. Le syndicat des Magistrats de Madagascar a fait tout pour vérifier si la femme d'affaires se trouvait réellement à la Chambre 126 du service neuro-chirurgie de l'HJRA.

La femme d'affaires Claudine Razaimamonjy est-elle vraiment détenue à la maison centrale de Manjakandriana ? Pendant que les sources officielles se taisent, certains médias laissent croire que la conseillère spéciale du président de la République se trouverait dans une villa qui se trouve à quelques minutes de la prison de la ville de Vakiniadiana. Notre source indique par contre que vendredi dernier, Claudine Razaimamonjy a été bien à la prison de Manjakandriana. Et ce vendredi, des employés d'une société privée s'y sont rendus pour installer sur le toit de la chambre de détention de la femme d'affaires une antenne Canalsat. Mais, la même source a permis de savoir que le chef d'établissement de la prison a refusé cette installation. Ce qui a conduit à son annulation. Claudine Razaimamonjy a donc voulu être dotée d'une chambre équipée de Canalsat pour qu'elle puisse suivre les informations diffusées par les stations de télévision sur son cas. Durant le week-end, aucune source n'est plus en mesure d'affirmer si la milliardaire proche du régime HVM est encore détenue à la maison centrale de Manjakandriana.

