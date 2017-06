Madagascar: Insécurité - Des détenus impliqués dans des braquages et attaques à main armée

Ce jour-là, six bandits ont été arrêtés par la gendarmerie nationale de Betafo après avoir attaqué un taxi-brousse de marque Sprinter Mercedes Benz en provenance de Morondava, sur la RN35. L'acte a été commis à Antanety (PK 30+800), dans la commune de Soavina. L'enquête a révélé que deux des malfaiteurs sont des détenus internés au camp pénal Ambohivoho, situé non loin du lieu de l'attaque. Jugés en août 2016, ils sont condamnés à écoper de cinq ans de prison ferme avec trois ans des travaux forcés. Ils étaient incarcérés à la maison centrale d'Antsirabe avant d'être transférés à ce camp pénal en septembre 2016 pour raison de réinsertion sociale après avoir, selon les explications du directeur régional de l'Administration pénitentiaire de Vakinankaratra, fait preuve de bonne conduite.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.