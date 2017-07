Kenya: L'organisation du CHAN 2018 au Kenya en questions

Des cinq stades censés accueillir des matches du CHAN 2018, seul le Kinoru Stadium de Meru semble dans un état réellement satisfaisant. Trois ne sont pas prêts : le National Stadium de Nyayo, le Kenyatta Stadium de Machakos et dans une moindre mesure le Kasarani Stadium. Quant au cinquième, le Kipchoge Keino Stadium d'Eldoret, c'est celui sur lequel « le gouvernement doit fournir le plus d'efforts car il est loin d'être dans les temps ».

Voilà qui ne plaide pas forcément en faveur d'une Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Afrique de l'Est... Alors que la sous-région n'a plus accueilli la compétition phare du football africain depuis 1976, l'un de ses pays les plus riches, le Kenya, semble avoir du mal à organiser le « petit frère » de la CAN, le CHAN.

CHAN 2018 - Le Kenya de plus en plus menacé

