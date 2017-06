Cameroun: Présidentielle 2018 - Jean Marc Ngoss et Martial De Bissog lancent le G18

Le président national du parti de l'esprit d'avril 48 (PEA48), et le président du mouvement d'ensemble ont mis sur pied le G-18, pour bâtir un Cameroun meilleur, un Cameroun pour les camerounais d'abord.

Le G-18 est une plateforme qui rassemblera plusieurs partis politiques forts capable d'affronter le Rdpc parti au pouvoir depuis plus de trois décennies à l'élection présidentielle de 2018. "Avec l'esprit et les idées on peut déplacer les montagnes, l'histoire du Cameroun doit être réécrite par ses dignes fils", a déclaré Dr Martial De Bissog dans son discours de circonstance. "Les partis de l'opposition pour renverser le système actuel, doivent ensemble regarder dans la même direction et faire confiance à un leader plus fort, capable conduire le G-18 à Etoudi. C'est possible". A-t-il ajouté. Ce leader est probablement le Mpodol.

Solennellement les deux anciens camarades de classe et désormais hommes politiques, ont signés ce 18 juin à Douala, leur protocole d'accord en présence des centaines des « quarantistes » venus des quatre coins du Cameroun et de Celestin Ndjamen, militant engagé du Sdf. Prenant la parole lors de cette rencontre tres courue, Mpodol Jean Marc Ngoss à d'abord tenu à rendre un hommage mérité au premier secrétaire de l'Upc, Oum Nyobe avant de partager la vision du G-18.

Il s'agit entre autres du jeûne d'abstinence de trois jours pour recharger spirituellement le pays et le réconcilier avec Dieu; de la création de la police anti corruption (PAC) dont les membres seront rémunérés sur la base de leurs dénonciations; la création de l'Office centrale de répression du banditisme (Ocrb), pour lutter contre le crime; la création de la police des mœurs (Pom), chargée de lutter contre la dépravation des mœurs; la création de la commission nationale d'investissement (Coni) chargée de créer 20 hommes d'affaires, donc deux par région chaque année, choisis sur des critères d'éligibilité bien spécifiques à l'effet d'éviter tout favoritisme avec pour obligation d'employer 95% de la main d'œuvre camerounaise et 5% étrangère.

S'agissant du problème anglophone, le Mpodol propose la légifération au parlement pour l'instauration d'un scrutin présidentiel plurinominal, c'est-à-dire comportant le ticket président et vice président. Il propose également la peine de mort pour les criminels et les prévaricateurs de la fortune publique et la construction des prisons aux sous-sols des villes dans les dix régions du pays.

Afin d'impliquer la diaspora dans le développement durable du pays, la double nationalité sera reconnu, mais toutefois le compatriote ayant la double nationalité signe l'engagement préventif de répondre devant la juridiction du Cameroun en tant que camerounais, s'il venait à commettre un quelconque délit réprimé par la loi. Dix sièges de députés aux parlements pour la diaspora seront accrus à travers les cinq continents. Une journée nationale de la vierge sera instaurée à l'effet de revaloriser la jeune fille tout en la préservant des déviances sexuelles. A-t-on appris.

Le président national du PEA48 à annoncé le début d'une opération d'inscription sur les listes électorales, dont l'objectif est de faire inscrire au moins 10 millions d'électeurs. La première phase débute le jeudi 22 juin à Tradex Ndokoti.