Congo-Kinshasa: Conférence de presse inédite à Genève - Alexis Thambwe très silencieux sur son cas !

C'est véritablement sur le dossier Katumbi que Thambwe Mwamba s'est montré plus que bavard, confie des consœurs ayant couvert cette conférence de presse. « Nous avons reçu de la part du Haut-commissaire des Nation unies une note verbale sur son cas », a déclaré le ministre avant de doucher les espoirs du candidat qui espère rentrer au pays pour battre campagne dans le cadre de la prochaine présidentielle. « Il peut rentrer au pays quand il le veut... Son problème n'est pas avec le Pouvoir congolais. Ce qui pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle ce n'est pas le gouvernement, même pas ses ennuis judiciaires. C'est la constitution », a expliqué le garde des sceaux évoquant l'article 10 de la constitution et le caractère exclusif de la nationalité congolaise.

« Le Gouvernement n'a jamais refusé de collaborer avec la Monusco », a démenti le ministre en expliquant que celui-ci avait même mis en place une task force sur le Kasaï, qui mène des enquêtes et y a associé le bureau conjoint des droits de l'Homme de l'ONU. «Une feuille de route a été envoyée à l'Onu sur la manière dont nous entendons conduire cette enquête et nous acceptons toute assistance technique», a-t-il lancé avec force.

Avec à ses cotés Marie- Ange Mushobekwa, au cours de sa conférence de presse organisée dans la capitale de la Suisse, Alexis Thambwe Mwamba s'est plus appesanti sur les deux autres aspects de sa communication. Le dossier Katumbi et les demandes d'enquête internationale sur le Kasaï. «Nous en tenons au communiqué déjà émis par mon avocat », a-t-il indiqué quant à ses démêlées judicaires. Autant dire que l'opinion devra rester sur sa faim, s'il faut avoir le son de cloche de cet ancien haut cadre du RCD. Juriste de premier plan, certainement, qu'il n'a pas voulu faire un faux pas en disant un mot de trop dans son speech.

