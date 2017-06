Afrique: AFRICA RYTHMS 10ème édition, c'est du 26 Juin au 1er Juillet 2017

Evènement ayant marqué l'agenda culturel de la musique togolaise et du continent, ces 10 dernières années, le festival Africa Rythms, festival international des musiques d'Afrique, projette cette nouvelle année, un programme riche et diversifié qui mettra une fois encore le Togo sur la scène internationale.

D'après l'association AKCENTS CROISES, il sera question de "trois soirées spectacle dont l'une de musique urbaine avec Matador (Sénégal), KanAa et Peewii (Togo) et les deux autres de world music avec Wood sound (Bénin), Sitara (Togo), John Arcadius (Bénin) et Cheikh Lo (Sénégal) ; un atelier de formation en régie de spectacle et en management de carrière artistique à l'intention des acteurs culturels, un salon de la musique « Kiyekou », des rencontres B to B, des rencontres d'échanges".

Pour cette édition d'AFRICA RYTHMS, AKCENTS CROISES bénéficie du soutien de l'Institut Français de Lomé qui abrite la majeure partie des festivités, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, du Fonds d'Aide à la Culture et d'Integraale.

Pour rappel, en une dizaine d'éditions, le festival Africa Rythms, a vu se produire une cinquantaine d'artistes et groupes togolais programmés, avec à leurs côtés des artistes venus de plus de 14 pays d'Afrique et du monde.

