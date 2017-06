Togo: La société DJAAGOU-A promeut l'excellence et récompense ses clients

Dans le cadre du programme de développement de la culture de l'excellence (volet social), la société DJAAGOU-A, très connue dans le domaine du business ou commercial, a annoncé le 23 mars dernier, son intention de primer Mme Rosette KANIKA de Nationalité Congolaise.

Le prix de séjours dans un luxueux Hôtel et Places aux USA ET CANADA.

« A travers cette initiative, nous encourageons et motivons la population afin de créer un impact dans la communauté américaine et au Togo » a expliqué le directeur général de cette société au Togo. Madame KANIKA a été primée pour avoir fait des achats auprès de la société DJAAGOU-A, c'est un bon exemple pour l'Afrique et pour le développement du continent', ajoute Eddy Ognadon DJAGOU, directeur général présent aux Etats Unis et au Togo.

"Ce programme de la culture de l'excellence sera bientôt lancé à Lomé (Togo), et nous demandons à la population de participer massivement", a indiqué M. DJAGOU.

Présente au Togo et aux Etats Unis bientôt 2 ans, la société DJAAGOU-A basée aux Etats Unis est spécialisées dans le commerce international, l'import-export et la facilitation de l'approvisionnement des sociétés.

DJAAGOU-A est une entreprise de biens et services dans plusieurs domaines dont la mission est de faciliter la vie quotidienne de la population sur tous les plans.

La satisfaction de notre clientèle a toujours été au centre de nos préoccupations.

"Dans le cadre de cette réflexion, nous avons défini les orientations stratégiques de l'entreprise afin de les axer davantage vers l'avenir et le développement.

Ainsi, en plus de l'amélioration constante du service offert à notre clientèle, nous travaillons sans relâche afin d'augmenter l'efficacité de notre opération et maintenir nos efforts en recherche et développement de nouvelles technologies permettant ainsi la croissance de nos parts de marché. Tous ces éléments vont contribuer à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans ce plan fort ambitieux. Toujours soucieuse d'offrir des emplois de qualité, à long terme, nous comptons poursuivre notre développement en région pour être présent dans toutes les grandes agglomérations, et améliorer la technicité de nos offres grâce à notre équipe dévouée à agir pour le bien commun de tous", a précisé le directeur général de DJAAGOU-A.

Les secteurs d'activités de la société DJAAGOU-A sont :

Import / Export

"Soucieuses de répondre aux attentes spécifiques de chaque client et toujours dans un esprit de fiabilité et de satisfaction de nos clients, nous sommes spécialisés dans l'achat et vente de matériels informatiques neufs ou d'occasion, des produits alimentaires, des produits cosmétiques... ", a déclaré M.DJAGOU.

Transport

Nous vous offrons toutes les opérations liées au transport (de personnes) et à la logistique des marchandises. Nous vous offrons également des services de transport commercial fiables, rapides et sécuritaires et a des prix défiant toute concurrence.

Vous avez toujours rêve de conduire une voiture de marque ? Pour un rendez-vous d'affaires.

Pour une soirée de prestige les plus belles berlines sont avec Djaagoua.com

Grâce à notre partenaire sur le terrain, vous avez le choix parmi toutes les gammes (Sport, 4x4, et plus beaux modèles aux meilleurs prix).

Nous sélectionnons nos partenaires selon les critères suivantes : la qualité de service, la couverture du réseau et la qualité du suivi de produits.

Nous vous offrons de services variées afin de s'adapter aux demandes variées et spécifique des clients. Elle est également présente au Togo, à Lomé et a son siège sur la route de Kpalimé en allant vers Adidogome.

Lomé abritera la même initiative : Le prix à gagner est un « Billet aller-retour / Lomé-Paris-Lomé ».

Notons que le programme de développement de la culture de l'excellence qui a connu une première lauréate aux Etat-Unis, sera bientôt lancé au Togo, plus précisément dans la capitale, Lomé. Et le lauréat emportera cette fois-ci un« Billet aller-retour / Lomé-Paris-Lomé. »

Une occasion à ne pas rater. Alors avis lancé aux populations de Lomé et environs à y prendre part massivement pour remporter le prix mis en en jeu.