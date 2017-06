Tunisie: Culture - A énoncer clairement !

Nous nous contentons presque toujours d'«événementiel» en abordant le sujet de la culture. Nous traitons par exemple de festivals, de médias, de litiges artistiques ou de conflits syndicaux. Dans le «meilleur» des cas nous abordons le rapport de la tutelle avec les professions. Le supposé «gros morceau».

C'est notre métier, en fait, de nous arrêter à l'événement, de le rapporter du mieux qu'il «se peut », et de le commenter «à la surface », juste, nous suggère-t-on, «pour ne pas compliquer la tâche du lecteur». Pour ne pas «l'effaroucher». Pour ne pas le «perdre» en vérité.

Pierre Bourdieu, encore lui, s'étonnait, de cette étiquette «d'imbécillité» que la quasi majorité des journalistes «colle» volontiers à ce qu'elle appelle le «grand public», le «large public». «Simplifions, il ne comprendrait pas», c'est ce que les animateurs de «culturelles » demandent souvent à leurs invités. «C'est ajouter l'inexactitude à l'incompréhension», ironisait Bourdieu.

La réalité est évidemment tout autre. Le public comprend tout. C'est le discours de l'élite qui est compliqué à souhait. L'élite politique, on ne le sait que trop déjà, le fait «à dessein».La fameuse «langue de bois» sert, précisément, à maintenir la séculaire et «nécessaire» distance entre «le prestige du pouvoir» et le «simplisme» citoyen.

L'élite culturelle n'en diffère pas trop, au fond. Elle perdrait un statut, en quelque sorte un privilège de «respectabilité», des avantages, même, des positions, si elle se faisait comprendre par tout un chacun.

La célèbre maxime de Boileau a finalement tout élucidé, tout mis à nu. Et c'est encore une semonce pour toutes les «castes» opportunément «pédantes» aujourd'hui. Elle dit, rappelons : «Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire en viennent aisément ».

Pour nous, journalistes culturels, cela peut vouloir dire que nous «morcelons », nous «subdivisons» la culture, parce que nous avons du mal à saisir le thème dans son entité.

Pour l'élite politique ou culturelle c'est d'une gravité absolue. Cela peut aller plus loin que la «dissimulation», cela peut signifier inaptitude, ou tout simplement incompétence. A ces niveaux de responsabilité il y a irrémédiablement gâchis.

Posons-nous, par exemple, la question de la politique culturelle du pays. De la gouvernance de la culture et des arts, des moyens alloués par l'Etat, de son administration, de ses ressources humaines, de ses dispositifs juridiques, de ses objectifs et de ses perspectives, surtout, de sa vision et de sa philosophie. A part l'exemple des deux décennies 60-80, ceux dits de «l'édification», s'en est-on jamais vraiment soucié ?

Un récent article de Sonia Mbarek (ex-ministre de la Culture, docteur en sciences politiques) dans le magazine Leaders de ce mois de juin, souligne l'importance de ressaisir à bras-le-corps l'ensemble (de «revoir le logiciel», ce sont ses termes) de la politique des arts et de la culture pour notre pays. L'article pose un diagnostic précis, mais n'hésite pas à préconiser des solutions dont elle reconnaît tout aussi bien l'urgence que les difficultés.

Le diagnostic le plus pointu concerne «la mise à niveau de l'administration », au «central» comme au «régional». Tout est à reconsidérer.

La solution la plus difficile a rapport avec le rôle de l'Etat. L'ère du «tout Etat » est totalement dépassée. Reste à redéfinir son «espace d'intervention ». Régulateur, plutôt qu'hégémonique ou protecteur. Pas si simple encore. Cette époque n'a plus raison d'être, de toute façon.