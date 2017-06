Ile Maurice: Ivan Collendavelloo - «Le CEB deviendra bientôt une compagnie»

En ce qu'il s'agit de sa circonscription, le no 19, Ivan Collendavelloo a souhaité remettre les points sur les i. «Il y a la construction des drains, un jogging track, rénovation NHDC, Camp Le vieux et Metro Express. La ville de Beau Bassin -Rose Hill est en avance sur tous les projets», a-t-il fait ressortir.

Faire du Central Electricity Board (CEB) une compagnie. C'est l'objectif d'Ivan Collendavelloo. En 2016, le CEB n'a fourni que 43 % de la production d'électricité alors que 57 % provenaient des IPPS. «Ce n'est pas logique que le CEB soit le seul à déterminer les tarifs d'électricité. Je travaille sur un projet de 'corporatization' que je soumettrai au Premier ministre. Depuis l'arrivée du gouvernement au pouvoir il n'y a pas eu de blackout. We have silenced all cries of blackout.»

