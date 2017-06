Ile Maurice: Meurtre - Un mécanicien écope de 25 ans de prison

C'est alors que l'épouse a mis l'idée de voler la carte bancaire de son mari dans le but de retirer son argent. Son plan consiste à demander à son concubin de se rendre chez Nykos Antonio Babet. Elle comptait lui infliger des coups afin de le faire admettre à l'hôpital pour un certain temps. Ainsi, Jean Jonathan Catherine se rend chez la victime. Il saisit un couteau sur le bord d'une fenêtre. Mais à un certain moment, il se retrouve face à elle. Une bousculade s'en suit. Le fauteuil roulant bascule. Une bagarre a lieu entre les deux hommes. L'accusé lui inflige ainsi un coup de couteau à l'abdomen. Une blessure qui lui a été fatale.

L'agression mortelle avait été perpétrée le 8 juillet 2013. A l'époque, Jean Jonathan Catherine vivait en concubinage avec Charlène à Vieux Grand Port. En fait, Nykos Antonio Babet, son époux, avait été victime d'un accident de travail et se déplaçait en chaise roulante. Une semaine avant le meurtre, des insultes avaient été proférées par la victime contre Charlène Babet, Jean Jonathan Catherine et la mère de ce dernier. Le samedi 6 juillet 2013, Charlène Babet a informé l'accusé qu'elle était enceinte de lui. Le lendemain, l'agresseur a passé la journée avec un ami avec lequel il s'est rendu à la plage pour une partie de beuverie. De retour à la maison, il passe le reste de la journée avec Charlène Babet qui l'informe que son époux a touché une compensation de Rs 1,5 millions par une compagnie d'assurance.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.