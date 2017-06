Guinée: Labé - Vers une sortie de crise du le bras de fer qui oppose des marchandes à la préfecture

Dans la logique de leur sortie spontanée du samedi, les vendeuses de tissus indigo et d'autres articles divers ont encore rendu visite à la commune dans la matinée de ce lundi. C'est au son

Elles espéraient attendrir les délégués communaux sur la charge qui leur incombe en tant que mères et atteindre ainsi un allégement de la mesure opération coup de poing en cours au centre urbain.

A leur arrivée ,vu que toutes ne pouvaient accéder à la salle de réunion du conseil trois d'entre elles toutes des vendeuses de tissus teints ont été mandatées pour porter leur message commun.

Devant le conseil ,c'est le pds qui a ouvert les hostilités en demandant aux trois femmes si elles étaient les instigatrices non firent elles avant de charger à nouveau où est votre quittance ,là non plus les visiteuses n'en possédaient pas et le vieux président de finir alors on ne peut rien pour vous.

Plus conciliants certains délégués ont plaidé pour l'audition des revendications des visiteuses qui commencèrent par jouer sur la fibre sensible de l'auditoire en rappelant leur charge de mère dans un contexte économique extrêmement défavorable où certains agents profitent pour les dépouiller de leurs marchandises ,avant même de proposer des solutions qui arrangeraient les deux parties rappelant que les anciennes tables qu'elles occupaient ont été vidées et en lieu et place se dressent désormais des conteneurs.

En réponse à ces propos , Aliou Laly Diallo conseiller communal a entendu d'une oreille attentive tout en maintenant l'élan :

« nous les avons écouté, elles ont exprimé ce qui est leur problème ,ce qui est un peu réconfortant c'est qu'elles mêmes ont avoué qu'il est anormal d'occuper la rue ,elles ont aussi proposé des solutions que nous avons trouvé intéressantes ,nous allons examiner ça... .. »

Au sortir de cet entretien musclé les émissaires des femmes ont poussé une complainte reprise en cœur qui a déclenché une chorale de pleurs faisant croire à un deuil.

On en était là quand nous quittions sous presse mais à 13 h peu avant la prière un accord est tombé et parait satisfaire les deux bords.

Une commission devra être mise sur pied pour réaffecter certaines places situées sous le hangar du marché des artisans aux vendeuses de tissus et les vendeuses de légumes elles devront réoccuper les places abandonnées du "Yenguema" avec l'exigence de tables à format unique.