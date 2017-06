Afrique: Afrobasket féminin Bamako 2017 - 22 lionnes pour démarrer la préparation

Moustapha Gaye va toutefois démarrer la première phase prévue du 2 au 18 juillet au stadium Marius Ndiaye avec un groupe qui sera arrêté à 20 joueuses. Le sélectionneur national n'aura ensuite besoin que de 16 joueurs pour aborder la 2e phase de la préparation programmée en France ou en Italie. Avec au bout un camp de préparation et des matchs amicaux. C'est à l'issue de cette étape de 17 jours que le coach des Lionnes va publier la liste finale des 12 Lionnes. Avant de rallier la capitale malienne le 14 août, le groupe de performance va en profiter pour répéter ses dernières gammes lors d'un tournoi prévu à Dakar. Pour l'Afrobasket féminin (18 au 27 août 2017), le Sénégal champion d'Afrique va défendre son titre dans la poule B composée du Nigéria, de la Mozambique, de l'Egypte, de la Guinée et de la Rd Congo. Le groupe A est composé du Mali, du Cameroun, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola.

L'équipe nationale engagera à partir du 2 juillet prochain sa préparation pour l'Afrobasket féminin qui aura lieu du 18 au 27 août prochain à la salle Salematou Maiga de Bamako. L'encadrement technique de l'équipe nationale qui a dégagé hier, lundi 19 juin, le programme, a dévoilé la liste de 22 joueurs qui prendront part aux stages de 44 jours à Dakar, en France ou en Italie. Hormis Binetou Diouf qui a pris sa retraite, Moustapha Gaye a joué la carte de la continuité en reconduisant les 11 Lionnes qui avaient remporté le sacre continental. Il s'agit notamment de Fatou Dieng, Mame Diodio Diouf, Ndèye Sène, Sabelle Diatta, Oumou Khaïry Thiam, Astou Traoré, Aya Traoré, Oumou Kalsoum Touré, Mame Marie Sy, Maïmouna Diarra et Ramata Daou. A côté de cette ossature, le sélectionneur a fait également le rappel d'anciennes pensionnaires de l'équipe nationale notamment Lika Sy, mais aussi Oumou Khayri Sarr, championnes d'Afrique, ainsi que de la médaillée d'or des Jeux africains 2011 Ndéye Fall ou encore de nouvelles joueuses comme Aicha Sidibé (France) et Aminata Fall (Australie).

