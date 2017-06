Sénégal: Le ramadan de Tons - La conférence

Qu'il était beau ! Qu'il était magnifique le Tons ! Le froufrou de son grand boubou aurait pu inspirer tout compositeur fut-il le plus manchot tellement le froufrou chantait le «rimbakh pakh pakh» à l'oreille de ceux qui croisaient Tons en chemin. Tata avait soigneusement amidonné le grand boubou de Tons. Elle en avait fait une affaire personnelle.

Dire que Tons était sur son trente-et-un, serait abaisser sa cote. En venant lui proposer d'animer la conférence religieuse, les femmes de la cité «Arafat» misait sur Tons pour concurrencer les femmes de la «Belle vue» qui avaient fait appel à Modou Khabane, l'ami-rival de Tons pour une causerie religieuse fixée à la même heure et implantée à un jet de pierre. Tons se souvint d'avoir appartenu au fan's club de Ibou Sakho dont les causeries étaient couru par la gente féminine. Alors, Tons alla voir le barbier qui lui tailla une barbe et une fine moustache qui feraient légende. Sous le cirage noir du coiffeur, les cheveux de Tons avaient retrouvé leur allure de dix-huit ans. Tata ne reconnaissait plus son homme métamorphosé.

Tel un politicien qui entre meeting, Tons fut accueilli par des vivats et des youyous. Une voix s'éleva pour dire «Fii ya ka moom. Palasse bi mok na rumbakh». Bientôt on assista à la guerre des ondes. Le camp de Tons augmenta de plusieurs volumes les haut-parleurs. Celui de Modou Khabane en fit autant. Ce qui déclencha un bredi-breda sonore, un salmigondis de sons, un tohu-bohu à peine soutenable. Alors les femmes de la cité «Arafat» se ceignirent les reins avec leur mouchoir de tête. On poussa Tons devant pour faire le jihad sur le terrain de ces impies de femmes de la «Cité Belle vue».

On assista à une bagarre de saloon au cours de laquelle furent arraché chignons, greffages, cheveux naturels, greffages Naomi et autre mèches Linda et Nina. Tons et Modou Khabane étaient au corps-à-corps. Une lutte sans merci. Tons allait se retrouver à terre quand: «Pan ! pan !» Casserole sur la tête de Modou Khabane qui soupira avant de s'évanouir: «Ku teug tama sa ma bop»(1) Tata de répondre «Khana man Tata». (2)

1. D'où provient ce tamtam qui résonne dans ma tête

2. Bien sûr que ça provient de Tata