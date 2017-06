L'édile de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis plus d'une centaine de jours dans le cadre de l'affaire liée à la caisse d'avance de sa mairie, mais non encore condamné par Dame justice, peut bien être candidat aux prochaines élections législatives. L'assurance est du Garde des sceaux, ministre de la Justice. Me Sidiki Kaba qui était à l'Assemblée nationale hier, lundi 19 juin, pour le vote de plusieurs projets de loi relatifs à la réforme du fonctionnement de la justice, répondait ainsi à une question du député Hélène Tine sur les droits civiques et politiques de Khalifa Sall.

Le pool des avocats du maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Sall, qui s'inquiétaient récemment, en point de presse, du respect des droits de leur client emprisonné dans le cadre de l'affaire liée à la caisse d'avance de sa mairie, peut garder foi à l'éligibilité de la tête de liste de Mankoo Taxawu Senegaal. Pour cause, la défense de Khalifa Sall a reçu hier, lundi, les assurances de Me Sidiki Kaba, quant à la possibilité pour leur client d'être « éligible».

Devant la représentation parlementaire où il était dans le cadre du vote de plusieurs projets de loi relatifs à la réforme du fonctionnement de la justice, le Garde des sceaux qui répondait à la question du député Hélène Tine l'interpellant sur les droits civiques et politiques du détenu Khalifa Sall, s'est voulu explicite. « Je ne voudrais commenter des dossiers qui sont en cours. Mais il va de soi que tous les Sénégalais ont des droits. Et je voudrais tout simplement préciser surtout lorsque que vous n'avez pas été condamné par une décision de justice définitive. Définitive, cela veut dire quoi ? Vous pouvez être jugé par un tribunal de première instance. Cà, c'est une première décision. Si vous relevez appel, le juge d'appel vous juge et si vous n'êtes pas d'accord avec le juge d'appel, vous pouvez faire un pourvoi en cassation ».

Et Me Sidiki Kaba de poursuivre : « C'est un pourvoi en cassation qui est la décision définitive. C'est cette décision transmise au niveau du greffe qui est revêtue de la chose jugée. Elle devient une décision définitive. Et, c'est à partir de ce moment seulement que la présomption d'innocence dont vous bénéficiez pourrait être écartée. Tant que cela n'intervient pas, vous avez tous vos droits. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour ne pas rentrer dans un dossier qui est en cours».

En somme, selon le ministre de la Justice, le maire de Dakar Khalifa Sall qui a été investi tête de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal regroupant Rewmi d'Idrissa Seck, le Grand parti de Malick Gakou, le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, les partisans de l'édile socialiste avec Taxawu Dakar et bien d'autres structures, peut bien jouir de ses droits civiques et politiques. Raison suffisante pour que la parlementaire Hélène Tine demande à ce que «des dispositions soient prises afin que Khalifa Sall puisse exercer pleinement ses droits». Et surtout aller à la pêche aux voix des citoyens sénégalais appelés à élire, le 30 juillet prochain, les 165 députés de la 13ème législature et à départager 47 listes de candidats à la députation.