Congo-Kinshasa: Ingérence extérieure ?

Un sit-in des Congolais, mobilisés autour de la Nouvelle classe politique et sociale (NCPS), a eu lieu hier lundi devant le siège de l'Union européenne (UE) à Kinshasa. L'objectif était de déposer un mémo pour protester contre la démarche de l'Union européenne concernant la RDC. Curieusement, les manifestants n'ont pas été encadrés par la police. Facile à comprendre.

En effet, la NCPS et l'autorité morale du Parti travailliste de la RDC, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'inscrivent en faux contre ce qu'ils qualifient d'« ingérence » de la communauté internationale. Plus précisément, les sanctions de l'Union européenne et la restriction de mouvements imposées au ministre d'État, ministre congolais de la Justice et Garde des sceaux. La NCPS entend faire entendre sa voix en faveur des Congolais tourmentés par l'Occident.

Les autorités congolaises sont sans ignorer qu'en adhérant aux institutions internationales et en signant les instruments juridiques internationaux, notamment l'Onu, une partie de la souveraineté nationale et internationale du pays a été hypothéquée. Le monde étant devenu un village planétaire, il est, en tout cas, difficile de revendiquer cette souveraineté. Curieusement, au grand étonnement de l'opinion, lorsqu'il s'agit de vider les poubelles à travers les villes du pays, on s'adresse, toute honte bue, à cette même communauté internationale, aujourd'hui vilipendée.

Entre-temps, c'est la descente aux enfers d'un peuple déjà meurtri et paupérisé. L'amélioration du social, mieux de son vécu quotidien, n'étant qu'un leurre. Ce peuple, au nom de qui se réclament les politiciens de tous bords, dira un jour son dernier mot, devant les urnes ou non, face à l'ingérence extérieure ou non.

Tout compte fait, la logique du respect de la souveraineté nationale d'un pays, le néo-colonialisme et l'impérialisme occidental n'ont pas de place lorsqu'il est question de se ranger du côté du peuple qui réclame ses droits. Le président des États-Unis, n'ayant pas été tendre à l'endroit des dirigeants africains, n'a-t-il pas fait remarquer que ces derniers « sont trop gourmands et ne se soucient pas du peuple ? »