Afrique: Condamnation définitive d'Hissein Habré - Les CAE complètement dissoutes le 30 juin prochain

Pour ce qui est de la composition et l'organisation, en vertu de l'article 2 du Statut, les CAE comprennent une Chambre d'Instruction au sein du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, une Chambre d'Accusation, une Chambre d'Assises et une Chambre d'Assises d'Appel, logées à la Cour d'Appel de Dakar.

Pour rappel, les Chambres africaines extraordinaires, ont été créées au sein des juridictions sénégalaises pour connaître des crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture) commis au Tchad sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Créées suite à la signature, par le gouvernement sénégalais, représenté alors par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Aminata Touré, et la Commission de l'Union africaine représentée par le magistrat béninois Robert Dossou, ces juridictions sont régies par leur Statut, par le Droit pénal international, le Code pénal du Sénégal et le Code de procédure pénale du Sénégal.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.