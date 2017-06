Sénégal: Célébration de la fête de la musique ce 21 juin - Des panels en lieu et place des grands plateaux de musique

press conference

En prélude à la célébration de la fête de la musique ce mercredi 21 juin, le comité préparatoire a fait face à la presse hier, lundi 19 juin à la Maison de la Culture Douta Seck, pour dévoiler le programme. En effet, cette année, la célébration de la fête de la musique sera marquée par des panels sur les problèmes qui concernent la musique. Ces discussions remplacent les grands plateaux de musique en raison du mois béni de ramadan.

Le Sénégal célèbre ce mercredi 21 juin la fête de la musique mais dans un contexte particulier. Pour cause de ramadan, cette année, la musique sera un peu « absente ». Le comité préparatoire de cette fête, qui faisait face à la presse hier, lundi 19 juin à la Maison de la Culture Douta Seck, a fait savoir qu'il n'y aura pas de « grands plateaux musicaux ». Pour cette édition, ledit comité a donc décidé d'axer sa programmation sur l'organisation et la tenue de panels de réflexion et d'échanges, dans des domaines qui concernent le développement structurel de la musique, de ses acteurs, de son environnement juridique, social, professionnel et de sa gestion. Ce sera au Grand Théâtre.

Pour justifier le changement de format de cette célébration, le coordinateur du comité, Iba Gaye Massar, dira que le « ramadan, en plus d'être une période ou la pratique religieuse et culturelle est spéciale, est une période de trêve et de repos pour les musiciens, en général, et de mise en congé du personnel des lieux de diffusion, qui en profitent pour réfectionner leurs places ».

Au programme de cette fête placée sous le thème « pour faire de la musique : il faut pouvoir faire de la musique », il est donc prévu des panels sur le financement, la diffusion, la sauvegarde du patrimoine, la convention collective et la protection sociale des artistes par d'éminentes personnalités.

Toujours au menu de cette fête de la musique, les musiciens se « souviendront » de l'initiateur et fondateur de Africa Fête et ex membre de la Coordination Nationale de la Fête de la Musique, Feu Mamadou Konté, décédé le 20 juin 2007.

A côté, il y aura la présentation et l'écoute du CD de Samba Diabaré Samb. «Un Xalamiste hors pair, parolier inspiré, historien et détenteur de notre histoire, icône marquante de Notre Patrimoine culturel », a souligné Iba Gaye Massar. La musique religieuse sera aussi au rendez-vous avec le Dahira Seyda Binta Thiam qui marquera sa présence. Ce qui fera dire à la présidente du conseil d'administration de la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav), Ngoné Ndour que pour les prochaines années, « on va essayer de s'organiser pour accueillir la musique sacrée à la fête car ces musiciens perçoivent beaucoup d'argent à la Sodav ». Il faut rappeler que la célébration de la fête de la musique ne se fera pas qu'à Dakar, les autres régions vont aussi la marquer dans leurs centres culturels régionaux.