Sénégal: Directoire de campagne de Bennoo Bokk Yaakaar aux Parcelles - Amadou Ba reconduit le schèma du référendum

Pour la campagne aux élections législatives du 30 juillet prochain, la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) va remettre son système de campagne déroulé lors du référendum. C'est du moins l'information livrée par la tête de liste départementale de Dakar de ladite coalition, Amadou Ba, qui a envoyé tous les responsables et militants au niveau de leur base respective pour mener une campagne de proximité.

En cette période de pré-campagne, les coalitions de partis en lice pour les législatives du 30 juillet prochain, affûtent leurs armes un peu partout pour mieux mener la bataille électorale. Les directoires et autres stratégies de campagne sont en train d'être élaborées au niveau des bases. Aux Parcelles assainies, la coalition Benno Bokk Yaakaar, conduite par la tête de liste départementale de Dakar, le ministre Amadou Ba ; semble tirer de bonnes leçons de l'expérience obtenue du système mis en place lors du référendum dernier, lequel a permis une large victoire du Oui dans la commune. Pour autant, le même système de campagne sera reconduit, selon les affirmations du coordonnateur de l'Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles.

En effet, lors d'une rencontre tenue en fin de semaine avec les jeunes de Bennoo, à la maison des Parcellois, sise à l'Unité 7, le ministre Amadou Ba a tout d'abord appelé les responsables et autres militants à l'unité. Cela, au vu de la tension qui régnait dans la salle entre mouvements de jeunes de l'Apr. D'ailleurs, tout en respectant les positions des uns et des autres, il a fait comprendre qu'il ne cédait pas au chantage, non sans inviter les jeunes à une adversité saine. Toutefois, conscient des enjeux des élections et des fortes prétentions qui se dégagent, le ministre Ba a déclaré, face à une jeunesse venue nombreuse répondre à l'appel de sa tête de liste, que «si chaque leader gagne dans sa base, nous gagnons les Parcelles».

Dans la foulée, il a envoyé tous les responsables et militants au niveau de leurs localités respectives, comme ce fut le cas lors de la dernière consultation citoyenne, afin d'y mener une campagne de proximité. Cela, dans la mesure où, selon lui, «ce ne sont pas les grands meetings au terrain de l'Acapes qui font gagner des élections, même s'ils font partie de ce qui fait gagner une élection». Il a tout de même indiqué qu'un directoire de campagne, composé de beaucoup de cellules, sera mis en place dans la localité.

Sur un autre registre, le coordonnateur de Benno aux Parcelles a invité les responsables et les militants à travailler en équipe selon leur convenance, s'ils le désirent. L'essentiel, pour lui, c'est la victoire du président Macky Sall lors de ces législatives. Sur ce point d'ailleurs, il a promis de soutenir tout responsable qui s'illustrerait dans la victoire de la coalition Benno aux Parcelles.

La tête de liste départementale de Bby à Dakar a, en outre, exprimé toutes ses attentes sur la jeunesse parcelloise. A son avis, une élection ne peut se gagner qu'avec une jeunesse dynamique. Néanmoins, il a reconnu qu'il faut aussi la bénédiction des notables. C'est ainsi qu'il a rencontré, le lendemain, les imams et les chefs de quartier de la commune des Parcelles, à qui il a sollicité des prières. Pour finir, le ministre Amadou Ba a invité tout le monde à descendre sur le terrain et mouiller le maillot pour donner une majorité confortable au président Macky Sall le 30 juillet prochain. Cela, non sans réitérer sa volonté d'œuvrer pour le bien être des populations des Parcelles, ainsi que la poursuite des réalisations entamées dans la commune.