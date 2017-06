Congo-Brazzaville: Fête de la musique - Les chrétiens aussi seront de la partie avec « Djasdiv »

L'artiste vient apporter sa pierre à l'édifice. Elle clame que c'est en Jésus et dans l'unité que chacun doit espérer, pour palper la paix intérieure et extérieure. Le concert né de l'initiative de sa maison de production « Djastiv » se veut être non seulement une célébration de la fête de musique sous le haut patronage de Dieu, mais aussi une quête de prière pour un retour au calme, en référence à la crise que connait son pays (le Congo).

Sur le thème « prions pour la nation », la célébration va réunir cinq à six chœurs de Brazzaville, à la mairie de Ouenze le 25 juin prochain. Parmi ces artistes figurent Les Archanges, Whorship, la chorale féminine de Mayangui, le chœur catholique de la paroisse de plateau et biens d'autres.

