Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - Des affiches alléchantes pour les quarts de finale

Les affiches des quarts de finale de la Coupe du Congo ont été dévoilées le lundi après le tirage au sort qui s'est effectué sur le plateau de la télévision nationale. Des matches de hautes factures sont programmés les 1er et 2 juillet pour l'aller et les 5 et 6 du mois pour le retour en vue d'arracher les quatre billets pour les demi-finales.

Le hasard du tirage au sort a voulu que l'Athlétic club Léopards de Dolisie, tenant du titre croise l'AS Otoho. Le match aller se disputera à Owando et le retour à Dolisie. AS Otoho et AC Léopards se sont affrontés à Owando lors de la phase aller du championnat national. Et les locataires du stade Marien-Ngouabi avaient battu les Fauves du Niari 1-0 sur penalty. Avant d'atteindre les quarts de finale, l'AC Léopards a éliminé l'AS Disi national 6-0 et l'AS Otoho a écarté Etoile de Ouesso 3-0.

La deuxième affiche mettra aux prises le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) à La Mancha de Pointe-Noire. Tête d'affiche comme l'AC Léopards, Cara débutera à Pointe-Noire avant de conclure à Brazzaville. Cara avait dominé en huitièmes de finale BNG 3-0 et la Mancha avait eu raison de Nico-Nicoyé 2- 0 Le troisième quart de finale opposera Patronage Sainte-Anne au FC Kondzo. Kondzo recevra en premier et Patronage au second pour des matches qui se joueront sur les mêmes installations à Brazzaville. Le FC Kondzo, rappelons-le, avait sorti l'Etoile du Congo aux tirs au but 4-2 après un score de 0-0 au temps réglementaire. Patronage Sainte Anne avait de son côté éliminé la Jeunesse sportive de Talangaï 2-0.

Le vainqueur du match Patronage Sainte-Anne-FC Kondzo affrontera celui de l'AC Léopards-AS Otoho. Le dernier quart de finale mettra aux prises les Diables noirs à Tongo FC. Les Diablotins recevront leur adversaire au match retour. Lors des huitièmes de finale, les deux équipes ont respectivement battu l'As Cheminots et Saint-Michel de Ouenzé sur le score identique de 2-1. Le vainqueur de cette double confrontation croisera celui de Cara-La Mancha en demi-finale. Les matches aller des demi-finales se disputeront les 22 et 23 juillet et les retours les 28 et 29 juillet.