Congo-Brazzaville: Vie des partis - Pierre Ngolo assure le Front patriotique rwandais du soutien du PCT

Invité au congrès extraordinaire du Front patriotique rwandais(FPR) tenu le 17 juin à Kigali au Rwanda, le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Ngolo a salué, dans son mot de circonstance, l'excellence des relations entre ces deux formations politiques avant d'assurer le FPR du soutien sans faille de son organisation politique.

Les participants à ces assises ont investi Paul Kagamé comme candidat du FPR à l'élection présidentielle du 4 août prochain. Pierre Ngolo a profité de l'occasion pour témoigner les efforts que déploie le chef de l'Etat rwandais et président du FPR dans le cadre de la modernisation de son pays.

« Le douloureux et traumatisant passé de votre pays et les pires services endurés par votre peuple ne présageaient guère un avenir radieux pour le Rwanda. Mais, votre génie et votre capacité managériale, monsieur le président, doublés de la forte foi du FPR, ont permis d'engager le Rwanda dans un processus de métamorphose accélérée qui suscite aujourd'hui beaucoup d'admiration », a déclaré Pierre Ngolo.

Le secrétaire général du PCT a reconnu que sous la haute et lucide impulsion de Paul Kagamé, le Rwanda s'est construit, il se construit et poursuit inlassablement son ascension vers le développement. « Vous méritez ainsi, monsieur le président, toute la confiance et la considération de votre peuple. (... ) le PCT vous présente toutes ses félicitations et vous souhaite bonne chance pour la prochaine élection présidentielle du 4 août », a-t-il renchéri.

Pierre Ngolo a transmis à Paul Kagamé les salutations et tout le soutien de son frère et ami, Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo et du Comité central du PCT.