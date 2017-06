interview

L'activité physique rime avec perte d'eau

«Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord se rappeler que l'activité physique va avec la perte d'eau. Donc, quand on fait du sport en cette période de jeûne, on à une perte d'eau qui oblige à l'organisme d'accélérer la ventilation. Egalement, quand la pratique du sport s'accompagne de sueur et dont la sudation est composée de 99% d'eau mais aussi les urines qui sont également constituées de 100% d'eau, cela fait qu'on a besoin d'eau pendant l'activité physique. Et cela fait que pratiquement notre organisme a besoin de remplacer cette eau qu'on perd qui est accompagnée de sels minéraux. Et cela pose la problématique à savoir est-ce que les personnes qui jeûnent en pratiquant le sport ont le droit de le faire ou pas ?»

Les heures recommandées pour faire du sport

«Etant donné qu'on perd de l'eau en faisant du sport, donc il est recommandé de le faire à des températures basses qui permettent une perdition d'eau minimale c'est à dire de le faire très tôt le matin avant le levé du soleil ou bien tard le soir avant la rupture c'est-à-dire vers 18h et 19h ou tout simplement après avoir coupé le jeûne, tout en se rassurant d'une bonne digestion. Donc ces trois périodes sont recommandées pour pratiquer le sport en cette période de Ramadan.»

Doit-on jeûner sachant qu'on a match de foot juste après la rupture ?

«En principe, les joueurs ne jeûnent pas le jour d'un match. Mais ceux qui jeûnent, on peut leur concéder de jouer 1h après la rupture tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu un repas complet (du pain, des biscuits, des dattes, du lait et du jus de fruit). Mais, après un repas bien copieux, il faut 3h de temps pour faire du sport intense comme le football.»

La constipation, une maladie très fréquente durant ce mois de ramadan

«La constipation au cours du jeûne est très fréquente parce qu'il y a le défaut de déshydratation au cours de la journée parce qu'en réalité l'eau lutte cotre la constipation. En plus, il y a la sédentarisation car beaucoup de personnes ne bougent pas en ce mois de ramadan. Et, aussi bien l'eau que le mouvement crée en tout cas le transit intestinal. Ce sont les deux facteurs qui sont au ralenti qui font qu'on est constipée au cours du jeûne. Mais il y a des aliments qui vous permettraient d'éviter cela. Il s'agit non seulement d'avoir une alimentation variée, mais pas très sèche.»

Éviter trop de pain et de riz

En réalité, les Sénégalais consomment beaucoup de pattes et, cela, c'est des glucoses, du sucre complexe. Le pain contient de l'amidon et tout cela pose un problème d'embarrât gastrique car rester toute une journée sans manger et vouloir manger tout d'un coup tout ce qui saute à l'œil, cela ne facilite pas la digestion. Et cela pose un problème d'hyperglycémie car le pain et le riz augment le taux de sucre dans le sang. Ce qui fait que nous mangeons et coupons le jeûne très mal.

Des aliments qu'il faut prendre pour déigérer

«Il faut manger du pain, (accompagné) du lait, des dattes et autres aliments qui ne sont pas sèches pour la rupture du jeûne. Prendre des fruits comme la mangue, la papaye, les oranges et faire des jus de fruits naturels comme le «bissap» «le bouye» etc. pour rattraper beaucoup de fibres perdus au cours de la journée. Il faut également faire une marche avant le dîner pour permettre au ventre de bouger. Et avoir un intervalle de 2h voire 3h pour mieux digérer. Il faut éviter de prendre trop de riz et de pattes car cela augmente les risques de constipation et le taux de sucre dans le sang.»