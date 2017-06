Afrique: 18e championnat africain de Boxe Brazzaville 2017 - Des débuts rassurants pour les Congolais

Quelques minutes après, Rodrigue Ngalebaya réussissait lui aussi son entamé dans la catégorie des 81 kg. Il a attendu le 3e round pour envoyer l'Algérien Rahim Hichem au tapis. « C'est pour la première fois que j'intègre les Diables rouges. Grâce aux conseils de mes entraîneurs j'ai réussi à m'imposer. C'est pour la deuxième fois que j'affronte un Algérien. La première fois c'était à Conakry. J'avais à cœur l'envie de prendre une revanche sur un Algérien car à Conakry j'avais contesté ma défaite. Pour la suite, je me concentre pour gagner la médaille », a souligné Ngalebaya. Plus tôt dans l'après-midi, Laury Pembouabeka a dominé le Nigérian Ambrose Godwin aux points dans les 91 kg.

« Nous avons travaillé avec les entraîneurs. Mentalement et physiquement, nous étions préparés. Et c'est un honneur de défendre les couleurs du pays. J'ai ma place parce que ce n'est pas du hasard si je suis ici. J'étais déjà aux Jeux Olympiques de Rio après avoir obtenu ma qualification. Les adversaires internationaux connaissent de quoi je suis capable. C'est juste le travail. Je dois être concentré jusqu'à la fin pour confirmer ma place et gagner la médaille d'or », a déclaré Ngamissengué après le combat.

