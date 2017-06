Congo-Kinshasa: L'ONU réclame une nouvelle fois l'ouverture d'une enquête internationale sur les exactions dans les Kasaï

Si dans d'autres parties du pays certains progrès ont été accomplis, il a toutefois prévenu que les Kasaï risquaient de devenir une zone de « feu à volonté ». Sur les 5190 violations des droits de l'homme répertoriées l'année dernière, plus de 64% ont été commises par les forces armées et de police dans les Kasaï.

Le chef des droits de l'homme a dénoncé la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les Kasaï. Plusieurs intervenants semblent alimenter la haine ethnique, ce qui conduit à des attaques extrêmement graves, de grande ampleur et apparemment soigneusement planifiées contre la population civile dans les Kasaï.

Le Haut-Commissaire s'est inquiété en particulier de « la création et de l'armement d'une milice, Bana Mura, qui soutiendrait les autorités congolaises dans la lutte » contre la rébellion Kamwina Nsapu, qui « a mené des attaques horribles contre des civils des groupes ethniques Luba et Lulua », a-t-il dit souligné mardi devant le Conseil des droits de l'homme, à Genève.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.