Sénégal: Parité favorable aux filles au Cfee et à l'entrée en sixième, résultat d'une "longue bataille"

"Ceux qui reprennent sont en général les candidats libres et ces examens peuvent coïncider avec la période des compositions dans les classes de sixième", analyse l'inspecteur Ndiaye, en attendant d'en avoir "une lecture plus précise".

Il lie cette nouvelle situation aux "retombées d'une longue lutte avec les campagnes menées par le gouvernement et ses partenaires pour la scolarisation des filles et les différentes stratégies mises en place pour encourager les filles à fréquenter les classes et à y rester".

"Partout, que ce soit à Linguère, Kébémer, Louga et même sur l'ensemble du territoire" national, "la parité est favorable aux filles", avec "une nette prédominance" des filles (7424) sur les garçons (6818), sur un total estimé de 14242 candidates et candidats à l'échelle régionale, a constaté l'inspecteur Ndiaye.

Louga — Les effectifs de l'examen du certificat de fin d'études élémentaire (CFEE) et du concours de l'entrée en sixième rendent compte d'une parité favorable aux filles, plus nombreuses cette année à se présenter à ces examens que les garçons, a constaté mardi l'inspecteur d'académie de Louga, Omar Ndiaye, louant le résultat d'une "longue bataille" des acteurs de l'éducation.

