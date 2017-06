Sénégal: Pour une méthodologie nationale d'évaluation du carbone forestier

Qui, après avoir salué la collaboration des partenaires, a estimé que les "défis et les enjeux obligent à unir les moyens et les expériences pour les relever afin de profiter au mieux, des opportunités aussi bien au niveau national qu'international".

C'est en ce sens, a-t-elle fait noter, que "les résultats issus de cet inventaire forestier constitueront un préalable pour élargir les connaissances en ce qui concerne les stocks de carbone et leur évolution et permettre de mettre en exergue l'impact des traitements sylvicoles sur son évolution".

Mme Ndiaye d'ajouter qu'il doit aussi satisfaire la demande urbaine et rurale en combustibles domestiques sans pour autant accroître les pertes du couvert forestier et la dégradation des écosystèmes.

Mme Ndiaye a invité les acteurs à consolider les résultats du projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE2) afin d'aller vers une méthodologie nationale d'évaluation du carbone forestier.

