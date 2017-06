Cote d'Ivoire: Tiébissou - La mutuelle de nNamienkro récompense les meilleurs élèves

Intervenant au nom de la marraine de l'EPP Niamienkro, N'da Fulbert, président de la MUDENIA a remercié la donatrice, Mme M'Bahia Bamba Maférima, pour son soutien et ses actes de générosité à l'endroit des enfants de Niamienkro, en contribuant fortement à la construction et à l'acquisition de table-bancs de l'école. Il a exhorté élèves et enseignants à persévérer dans l'effort afin de se donner les moyens d'être les cadres de demain. A l'endroit de ses parents, le président de la MUDENIA a plaidé pour une scolarisation poussée des enfants de Niamienkro.

En présence entre autres de Ouattara Ladji, inspecteur de l'Enseignement primaire de Tiébissou, des conseillers pédagogiques des secteurs Nanafouès et Ahitous, le président de la Mutuelle de développement de Niamienkro (MUDENIA) représentant la donatrice Madame M'Bahia Bamba Maférima a remis des prix d'excellence constitués de kits scolaires et des diplômes aux 12 meilleurs élèves de l'école primaire.

