Cote d'Ivoire: Alain Tailly - « Il faut valoriser les ressources culturelles du pays »

La première édition du Festival Polyphonik, dénommée "Grande nuit des chansonniers et maîtres de la parole" a eu lieu du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017 à l'Institut français d'Abidjan-Plateau.

Organisée par Alain Tailly, ex-directeur du Centre national des arts et de la culture (Cnac), par ailleurs promoteur artistique, cette grande nuit des chansonniers et maîtres de la parole a rassemblé sur la même scène, des têtes d'affiche des grandes régions de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une conférence-panel animée par d'éminents professeurs d'université tels que Séry Bailly, Yacouba Konaté et Gbaklia Elvis sur le thème : "La musique vocale dans sa relation avec la paix et la cohésion sociale".

Selon Alain Tailly, ce festival est un rendez-vous qui regroupe tous les artistes des différentes régions du pays afin de gratifier et présenter un spectacle sur l'histoire de la Côte-d'Ivoire d'hier à aujourd'hui. Il a dit : « Il faut valoriser les ressources culturelles de la Côte d'Ivoire avec les chantres à la voix vive. Trop de paroles gâtent la parole, il faut parler bien, il faut parler juste. C'est pourquoi, je voudrais rendre hommage à la France et à la langue française parce que vous nous avez donné une langue dont la turbulence, la magnificence détient les choses comme nous le voulons et comme nous le sentons. A vous, les Français d'apprécier votre beau pays, votre belle langue.

Laissez les Macron, les Hollande, les Sarkozy faire le jeu politique et apprécier la France. Aimez la France qui est un beau pays des grandes valeurs, des valeurs d'humanisme. Mais ce qui le plus important, c'est votre adhésion et la nôtre pour dire oui à l'humanité, à l'humanisme. » Il faut noter qu'il y a une grande fresque artistique d'Allah Thérèse de Gbofia (Centre), communément appelée la jeune gazelle de la savane, un conte de Soro Yadjourma de Siempurgo (Nord).

Etaient de ce rendez-vous, les Pleureuses Yougogo de Zépréguhé (Centre-ouest), Oula Yro de Ponan (Ouest), (... ) et bien d'autres chansonniers et maîtres de la Parole qui ont plongé les spectateurs dans l'univers de la musique vocale. Ils ont emporté le public à la découverte des grands mythes fondateurs et des personnages de légende avec des chansons profanes, sacrées, traditionnelles, et contemporaines. Cette première édition du Festival Polyphonik a été le lieu de découverte de nombreux talents venant de la Côte d'Ivoire profonde.