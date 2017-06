Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Une borne-fontaine à Kotédougou grâce à l'association Wendbenedo

Au Burkina Faso, les résultats de la contre-expertise sur les restes des corps de Thomas Sankara et ses… Plus »

Promotrice de la protection de l'environnement, la donatrice, l'association Wêndbenedo-FEED « Femmes et Enfants En Difficulté » a été créé afin de soutenir des populations défavorisées au Burkina Faso, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants. Le couple Danielle et Pierre Kientega-Walser en est le fondateur.

Avec cette borne-fontaine, c'est le niveau d'accès à l'eau potable des populations de Kotédougou, village situé à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso, qui s'améliore. Et ce à la grande joie de l'exécutif local de l'arrondissement 4. Pour preuve, le maire Bakoné Millogo et les conseillers municipaux n'ont pas marchandé leur présence à la cérémonie de réception de l'ouvrage.

