Burkina Faso: Contrôle spécial Ramadan - Des cas de pratiques illicites de prix, des produits périmés saisis

La mission de contrôle de la DGCRF avait pour but de lutter contre l'inflation des prix en cette période de forte demande, en s'assurant de la disponibilité en quantité et en qualité des huiles alimentaires, du riz, de la farine de froment, du lait, du sucre, du savon et des sucreries.

Au total, 462 infrastructures marchandes ont été contrôlées. Il en a constaté des infractions de pratique illicite de prix, de défaut de publicité, de non présentation de documents, et d'atteinte à la sécurité du consommateur.

Au cours de l'opération, divers produits périmés ont été aussi saisis. Ils feront l'objet de destruction au cours des semaines à venir. Toutes ces infractions ont fait l'objet de sanctions. Les amendes recouvrées s'élèvent à près de six millions de F CFA.

Le contrôle spécial ramadan est en cours dans les autres régions du Burkina. Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat invite les consommateurs à la vigilance et à dénoncer tout cas de pratique illicite aux numéros verts 80 00 1184/85 à Ouagadougou et 80 00 11 86 à Bobo-Dioulasso.