Burkina Faso: PMU'B - quatre parieurs se partagent plus de 171 millions de FCFA

Grâce à une mise de 6 600F au «4+1» du 11 juin 2017, Idrissa Guibléoweogo, ouvrier de profession, qui joue au PMU'B depuis une quinzaine d'année, devient multimillionnaire. Il empoche en effet, la somme de 96 713 000 FCFA. A la cérémonie de remise de son chèque ce mardi, il s'est fait représenter par son oncle.

Le second gagnant, Moriba Sanou, est magasinier de profession. Il a décroché la somme de 50 143 500 FCFA après une mise de 2 100 F au «4+1» du 18 juin dernier. Quant aux deux autres gagnants du «quarté» du 15 juin dernier, ils ont encaissé chacun la somme de 12 235 000 FCFA. Il s'agit de Valentin Ouiya, employé de commerce, qui avait misé une somme de 3 000 FCFA et de Camille Siogo, un mécanicien qui avait tenté le hasard avec 400 FCFA.

Au total, c'est donc la somme de 171 326 500 F CFA qui a été distribuée aux quatre heureux gagnants ce mardi 20 juin. A l'occasion, la représentante du directeur général de la nationale des jeux, Mariama Sow/Cissé a laissé entendre que les quatre gagnants sont ceux qui ont les lots les plus significatifs de ces dernières courses. Selon elle, ils ont fait confiance à sa structure et c'est avec satisfaction qu'elle leur remet les gains ainsi obtenus. «C'est toujours avec un plaisir renouvelé qu'on apporte la joie aux gens.

Ce sont des gens qui ont misé, qui nous ont fait confiance et quand ils récoltent de gros gains, c'est toujours avec une satisfaction renouvelée qu'on leur remet le chèque», a-t-elle relevé. Elle a fait savoir qu'une convention a été signée entre la nationale des jeux et la Maison de l'entreprise au profit des gagnants qui auraient besoin d'accompagnement.

A en croire Mme Cissé, « l'expérience a prouvé que ceux qui arrivent déjà ici ont leur petit projet. Pour ceux qui veulent investir, nous invitons tous les gagnants à faire fructifier leur gain, à les sécuriser et la Maison de l'entreprise est prête à les accompagner à notre nom pour leur apprendre les B.A.B.A de la gestion et leur donner des idées de projets pour ceux qui n'en ont pas». A l'attention des parieurs, elle a indiqué que le PMU'B est une mutualisation des gains, des apports et que le tour arrivera à chacun car, «ils auront la joie de recevoir le chèque géant.»

Idrissa Guibléoweogo a, aux dires de son représentant, de multiples projets. Mais, précise-t-il, «il faut à partir de maintenant prioriser les projets et voir ce qu'on peut faire avec l'aide de certaines personnes bien avisées parce qu'on ne s'attendait pas à une telle somme. Donc dès à présent qu'on va voir ce qui est prioritaire.» Si M. Guibleoweogo, a des projets variés, Moriba Sanou, gagnant de plus de 50 millions, compte se lancer dans le transport. «J'ai des projets et je vais me lancer dans le transport. En 2012, j'avais déjà eu 1 million F CFA.»

Tout en remerciant les heureux gagnants du jour pour la confiance placée à sa structure, la directrice régionale du Centre de la Lonab, Glwadys Yaméogo invite les fidèles parieurs qui n'ont pas encore eu la chance de gagner un gros lot, à continuer à jouer de manière responsable.

