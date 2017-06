Burkina Faso: Souleymane Porgo se porte bien

L'image de son agression avait fait le tour de la toile et des réseaux sociaux, choquant plus d'une personne. Aujourd'hui, Souleymane Porgo, puisque c'est de lui qu'il est question se porte bien. L'assurance a été donnée au cours d'une audience par son frère cadet au Ministre en charge des Affaires étrangères M. Alpha Barry et à celle déléguée chargée à la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Rita Solange Agneketom/Bogoré, le lundi 19 juin 2017.

Résident à New York et de passage à Ouagadougou, Alassane Porgo, est allé témoigner la gratitude et les remerciements de la famille Porgo et de la communauté burkinabè des USA. « Aujourd'hui ça va. S'il plaît à Dieu, il (Ndlr : Souleymane Porgo) sortira d'hôpital demain (Ndlr le 20 juin 2017) », s'est réjoui Alassane Porgo.

M. Porgo s'est dit satisfait de l'implication et des efforts des autorités en charge des Affaires étrangères et l'ensemble du gouvernement burkinabè afin de mettre la main sur les agresseurs de son aîné et de garantir des soins de qualité au « miraculé ». Selon lui, les choses évoluent bien également sur le plan judiciaire. A ce sujet, il renseigne que les agresseurs de son frère sont aujourd'hui entre les mains de la police new-yorkaise et pourraient se voir juger très prochainement pour leur forfait.

Le ministre Alpha Barry s'est également réjoui de l'avancée des choses dans ce dossier et a réitéré sa disponibilité de ses services aux côtés des Burkinabè vivant à l'extérieur. « La protection des Burkinabè de l'extérieur, cela fait partie de nos missions », a-t-il indiqué avant de saluer la mobilisation des compatriotes burkinabè et des africains des USA au côté de leur « frère » durant ces dures épreuves. En rappel c'est le 03 mai 2017, que Souleymane Porgo, vendeur de petit commerce de rue à New York a été victime d'une violente agression par un groupe de bandits sur son lieu de travail. Grièvement blessé, il était admis dans un hôpital de New York où il recevait des soins intensifs.