Cameroun: Inscriptions sur les listes électorales - La police perturbe une opération

Cette plateforme mobilise des jeunes via des réseaux sociaux sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. La campagne organisée samedi dernier au carrefour Cradat a été organisée en collaboration avec l'association créée par Cabral Libii et les responsables d'Elecam

Les témoins racontent que lorsque des policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont commencé à disperser les jeunes, qui voulaient passer devant les agents d'Elecam pour s'inscrire sur les listes électorales. Ces jeunes étaient plus de 100 et arboraient les t-shirts sur lesquels on pouvait lire : « Objectif 11 millions d'électeurs et ton vote compte. »

