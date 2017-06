Cameroun: La croissance a chuté de 1,1% en 2016

La poursuite de la mise en œuvre effective du plan d'urgence triennal, la construction des infrastructures sportives en vue de l'organisation de la CAN dames 2016 et les efforts de rattrapage souvent observés dans l'exécution du budget de l'État, ont favorisé la hausse du niveau des investissements publics (+17,5%), cependant que l'investissement privé s'inscrivait plutôt en recul (-4,4%).

Le secteur secondaire, par contre, a enregistré une évolution négative (-1,2%) par rapport à la même période un an plus tôt, du fait de la chute des activités dans l'industrie extractive (-17,7%) qui ont continué à dégringoler, notamment avec la baisse de 18% de la production du pétrole brut.

Le Cameroun a subi un ralentissement dans son rythme de croissance pour se situer à environ 4,7% en 2016 contre une réalisation de 5,8% un an plus tôt, selon la note de conjoncture que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

