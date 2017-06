Sénégal: Environnement des affaires - Les chefs d'entreprises déplorent la concurrence déloyale

communiqué de presse

En avril 2017, les industriels enquêtés sur les facteurs qui entravent leurs activités ont, majoritairement, évoqué la concurrence déloyale (29%), la baisse de la demande (16%) et les difficultés de recouvrement des créances (13%).

Par ailleurs, souligne la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) dans un note, ils ont, pour la plupart, déclaré une baisse mensuelle de la production (-21 points) et des carnets de commandes (-24 points). Les stocks de produits finis ont, en ce qui les concerne, progressé pour se situer au-dessus de la normale. En perspectives pour le mois de mai 2017, la production et les carnets de commandes devraient ressortir au-dessus des moyennes respectives de long terme, selon les enquêtés.

Dans le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les difficultés de recouvrement des créances (29%), la concurrence supposée déloyale (14%), l'accès difficile aux crédits (14%) et le coût des intrants (14%) sont considérés, par les entrepreneurs, comme les principales contraintes à l'activité, durant le mois d'avril 2017.

Par ailleurs, l'activité générale a baissé en rythme mensuel, sous l'effet des contractions simultanées des commandes publiques (-26 points) et privées (-29 points), selon les chefs d'entreprise enquêtés. En prévision pour le mois de mai 2017, les chefs d'entreprise de BTP s'attendent à une activité générale et des commandes (publiques et privées) au-dessous des moyennes respectives de long terme.

Au niveau du sous-secteur des services, les difficultés de recouvrement des créances (25%), la concurrence jugée déloyale (19%), la fiscalité (16%) et la baisse de la demande (13%) sont citées comme les principales contraintes, durant le mois d'avril 2017. En outre, les enquêtés ont, majoritairement, évoqué une baisse de leurs chiffres d'affaires (-9 points), dans un contexte de repli des tarifs pratiqués (-5 points). Les carnets de commandes ont, pour leur part, progressé (+4 points) sur la période sous revue. En anticipation, les carnets de commandes devraient se situer, en mai 2017, au-dessous de leur niveau moyen de longue durée, selon les prestataires de services.