Sénégal: "Equals in Tech" - Un prix qui récompense les initiatives dans le domaine des TIC au service de l'autonomisation

communiqué de presse

Les candidatures pour les prestigieux Prix "Equals in Tech" (Egaux dans le secteur des technologies), qui mettent à l'honneur des initiatives remarquables visant à mettre le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, peuvent désormais être soumises et seront acceptées jusqu'au 15 septembre 2017. Des candidat(e)s du monde entier sont invité(e)s à présenter leur candidature.

Les Prix "Equals in Tech" (anciens Prix GEM-TECH) sont une initiative annuelle destinée à promouvoir l'égalité hommes-femmes et l'intégration de ce principe dans le secteur des technologies. Ils font désormais partie intégrante d'Equals, partenariat mondial pour l'égalité hommes-femmes à l'ère du numérique lancé par l'UIT et ONU Femmes.

Outre qu'ils favorisent l'égalité hommes-femmes dans le secteur des TIC et permettent aux femmes d'assumer davantage de responsabilités en tant que décideurs dans ce secteur, les Prix sont également la preuve que les TIC peuvent constituer un puissant facteur d'amélioration de la situation sociopolitique et économique pour les femmes et les jeunes filles.

«La réduction de la fracture numérique entre les hommes et les femmes est de toute évidence un impératif si nous voulons que le XXIe siècle soit celui de l'égalité hommes-femmes. Les femmes et les jeunes filles du monde entier doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes possibilités pour définir les contours de la société du savoir, a déclaré Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d'ONU Femmes.

«Les femmes jouent un rôle inestimable dans le secteur des TIC, rôle que l'UIT reconnaît et encourage pleinement. Dans le cadre de cet engagement en faveur de l'égalité hommes/femmes, l'UIT est honorée de coorganiser les Prix "Equals in Tech",qui visent également à mettre en lumière la façon dont le potentiel des TIC peut être mis au service de l'autonomisation des femmes», a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, Houlin Zhao.

Les initiatives soumises seront examinées par d'éminentes personnalités, comprenant notamment des partenaires et d'anciens lauréats reconnus comme étant des Conseillers de l'initiative "Equals in Tech", qui collaboreront afin d'échanger de bonnes pratiques et d'encourager l'appel à candidatures.