Madagascar: Conseil des ministres décentralisé - Le régime lance une offensive de charme à Toliara

Cap au Sud. La cité du soleil vire au bleu. Après le congrès régional du parti présidentiel qui s'est tenu durant le weekend à Toliara, c'est au tour de l'Exécutif au grand complet d'y tenir le prochain Conseil des ministres. L'enjeu est grand d'autant plus que les ministres concernés par les projets de lois soumis à l'Assemblée nationale ont délégué leurs responsabilités aux secrétaires généraux. Sous la houlette du président de la République, Hery Rajaonarimampianina, ce conseil des ministres sera le troisième du genre après ceux de Toamasina et d'Antsiranana. Initié par l'administration Didier Ratsiraka et poursuivi par celle de Ravalomanana, le régime actuel a également pris goût à cet exercice.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.