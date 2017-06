Ile Maurice: Chagos - L'Union africaine accorde son soutien à Maurice

C'est le représentant du Congo à l'Union africaine (UA) qui présentera la résolution à l'Assemblée générale des Nations unies. La 88e Assemblée de cette instance se tient le jeudi 22 juin à New-York. L'Union africaine a pris la décision d'accorder son soutien à Maurice dans le combat pour les Chagossiens.

L'UA assurera un co-sponsoring de l'item 87 inscrit au nom de Maurice. En fait, «c'est un soutien en bloc dont Maurice bénéficie», avec au moins 54 pays du bloc de l'Union africaine. Sir Anerood Jugnauth, en compagnie d'Oliver Bancoult et cinq autres Chagossiens du Groupe réfugiés Chagos, ont fait le déplacement jusqu'à New York.

«Ce développement diplomatique d'envergure est d'importance capitale pour la lutte de Maurice et du peuple chagossien», soutient-on au niveau de la cellule de communication du ministre mentor. Ce dernier prononcera aussi son discours avant les débats et le vote. «SAJ est très serein et déterminé. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé», insiste-t-on.

Le ministre mentor qui participait à une exposition de photos, lundi 19 juin, a poursuivi sa mission de lobbying. Lors de son discours, il a rappelé aux délégations présentes l'importance pour les Chagossiens de retourner sur leur île natale. «Les droits des Chagossiens ont été bafoués depuis que l'île a été transformée en une base militaire. They deserve a special consideration.»

Il a expliqué qu'il y a eu une hausse de 50 % au Chagossian Welfare Fund dans le budget 2017-2018. «It has been reported that Chagossian families were separated, and that pet dogs and other animals were gased to death, slaughtered or killed with bullets. In brief, all the inhabitants of the Chagos Archipelago were made to suffer a terrible trauma.»

La délégation mauricienne est confiante que la résolution sera adoptée jeudi. En attendant, elle poursuit sa campagne de lobbying.