Afrique du Sud: Mhlongo sort des townships

Mhlongo s'en prend aux plus rapaces des Black diamonds, plus précisément aux tenderpreneurs ces hommes d'affaires noirs qui misent sur leurs connivences avec le pouvoir pour obtenir des marchés publics. Il mène son récit tambour battant, le pimente de flash-backs, de clichés, de dialogues ironiques, de rituels traditionnels. Avec le personnage évanescent de Senami, il introduit une touche onirique dans un paysage au réalisme impitoyable.

Accompagné des parents de Senami et d'un guérisseur, Tito décide de partir pour l'Angola afin de donner une sépulture digne à la jeune fille. Mais il perd tout contrôle : il abat deux policiers et l'un de ses partenaires en affaires.

Un soir suivant, il ramène à Soweto une étrange jeune femme, nommée Senami, à la fois familière et lointaine. Il cherche à la revoir, retourne chez elle et ne trouve qu'un vieux couple. Il se rend compte qu'il s'agissait d'une revenante, une combattante décédée jadis en Angola.

Son second roman, After tears, a conservé son titre dans sa version française, chez Yago. Le mensonge en est le thème. Bafana, incapable de passer ses examens de droit au Cap, est obligé de retourner à Soweto, où chacun le croit avocat. Il prétexte un problème administratif pour éviter d'exhiber son diplôme. Il joue la comédie et s'enfonce dans un engrenage malsain.

