Congo-Kinshasa: Alexis Thambwe Mwamba - "Moïse Katumbi peut rentrer, mais... "

Procéder autrement comme tente de le faire la MP, c'est revenir au Comité central du MPR-Parti-Etat qui tamisait les candidats à soumettre aux électeurs. Un retour inacceptable à un passé douloureux que les Congolais n'acceptent plus de revivre étant donné son caractère nocif pour le pays qui a régressé au lieu de se développer. Un système qui a écarté les meilleurs au profit des chantres, des thuriféraires, ... , portés vers la corruption et la prédation. Tout le contraire de la démocratie qui doit rimer la bonne gouvernance.

Aussi curieux que cela puisse paraitre, c'est cette même majorité qui chantait les hauts faits du gouverneur du Katanga. Pendant dix ans à la tête de cette province, le meilleur élu de la République n'a jamais été accusé de détenir une autre nationalité que celle congolaise. Serait-ce parce qu'il était du côté du pouvoir et que, en débarquant du bâtiment MP en dérive, il devenait tout de suite un étranger ? La mauvaise foi saute aux yeux ! La MP ne veut pas affronter Katumbi aux urnes étant convaincue elle-même de son échec. Or, le peuple a déjà jeté son dévolu en faveur de l'alternance avec la participation de tous les candidats pour lui permettre d'opérer son choix démocratique !

Et dire que Moïse Katumbi a été condamné à trois ans par contumace alors qu'il a reçu une autorisation officielle et expresse du PGR qui avait constaté à l'époque l'ancien gouverneur du Katanga avait droit à des soins appropriés à l'étranger après qu'un inconnu lui avait administré une piqûre empoisonnée quand la police chargeait la foule qui l'accompagnait au parquet de Lubumbashi où il devrait à une autre affaire scabreuse mise à sa charge concernant le recrutement des mercenaires américains.

Ce sont ces stratagèmes de mauvais goût que l'Onu et autres organisations internationales ont battus en brèche en accentuant des pressions sur Kinshasa afin d'y renoncer. Cela au regard des circonstances dans lesquelles cette décision de justice a été rendue et qui sont dénoncées par l'un des juges du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi, Mme Chantal Ramazani Wazuri. Même la Cenco est arrivée à la conclusion selon laquelle ledit procès a été une mascarade qui n'honore pas la justice congolaise.

Le Garde des sceaux a indiqué que Moïse Katumbi peut rentrer en RDC quand il veut tout en se dédisant sur la même lancée : « Quand il rentre au Congo, il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il était parti ». Le quiproquo ici c'est que, d'un côté Katumbi a quitté le pays en homme libre et que son retour ne devrait pas poser aucun problème. A en croire Thambwe Mwamba, l'éponge serait passé sur la décision de la première instance qui ferait que Moïse Katumbi qui a interjeté appel rentrerait bonnement chez lui et s'adonnera à des activités politiques sans entraves de la part du pouvoir.

C'est le cas de lé décrispation du climat politique qui comprend entre autres la libération des prisonniers politiques emblématiques et la renonciation aux poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien gouverneur du Katanga depuis lors condamné à un exil forcé. Malgré une décision du Comité des droits de l'Homme qui demande aux autorités congolaises d'assurer la sécurité de l'homme des penalties à son retour au pays, le ministre de la Justice a rajouté à la confusion. Dans une conférence de presse à Genève, il a usé de la langue de bois aux fins de distraire l'opinion nationale et internationale.

Rien n'arrête la Majorité présidentielle (MP) dans sa détermination à barrer la route au principal opposant congolais Moïse Katumbi ! Par leurs actes et leurs déclarations, les ténors de la MP se distinguent par le rejet de l'Accord de la Saint Sylvestre qui avait eu l'avantage de circonscrire le cadre « juridique » dans lequel devrait fonctionner la transition après la non tenue de l'élection présidentielle le 31 décembre 2016. Ils ont, à leur manière, mis en application ce compromis politique tout le violant dans ses dispositions fondamentales.

