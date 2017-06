Centrafrique: Crise dans le pays - L'espoir qui vient de Rome

Pour sa part, le gouvernement a l'obligation de créer des conditions favorables à une meilleure insertion des groupes militaires à différents niveaux de la vie politique, économique et sociale. Un comité de suivi (Etat, groupes armés et communauté internationale) se chargera de veiller à l'application de l'«Entente de Sant'Egidio».

Par cet acte, les participants se sont engagés «à la réouverture du territoire national à la libre circulation des personnes et des biens, avec la levée des barrières illégales comme conséquence immédiate du cessez-le-feu», précise le texte. Ce texte de 16 pages, fruit de longs mois de négociations entamées en novembre 2016, prévoit une «insertion après sélection de membres des mouvements politico-militaires dans l'armée» et des appuis au profit de ceux des combattants qui veulent retourner à la vie civile.

Les pourparlers de paix sur la crise centrafricaine ouverts le 15 juin dernier à Rome se sont achevés lundi dernier sur une note d'espoir. Représentants du gouvernement, émissaires de quatorze groupes rebelles centrafricains et représentant de l'Organisation des Nations unies (ONU) présents dans la capitale italienne sont parvenus à la signature d'un cessez-le-feu. A l'exception du groupe armé dénommé les «3R» («Retour, Réclamation et Réhabilitation») qui n'a pas été du voyage, pour des raisons logistiques, dit-on.

