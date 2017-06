Afrique de l'Ouest: Force anti-jihadistes au Sahel - Un texte remanié devant le Conseil de sécurité

Enfin, en ce qui concerne le financement, qui était le point le plus épineux, il est renvoyé à l'organisation d'une conférence des donateurs... Et c'est sans doute le point le plus problématique puisque les financements, on le sait, restent souvent très faibles et les 50 millions d'euros promis par l'Union européenne ne suffiront pas pour déployer les 5 000 hommes qui doivent composer cette force

Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter mercredi matin à New York une résolution qui permet le déploiement d'une force anti-jihadistes dans la région du Sahel. Washington s'était violemment opposé à tout texte. Mais la France -qui porte la plume sur ce sujet- et les Etats-Unis sont finalement parvenus à un accord. C'est néanmoins un texte édulcoré qui devrait être adopté.

