Centrafrique: Réunion technique sur l'aide des bailleurs à Bangui

Gouvernement et rebelles se sont accordés lundi pour un cessez-le-feu immédiat Plus »

Un point important a cependant été rappelé par Najat Rochdi, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU en RCA, celui de la relation entre sécurité, action humanitaire et relèvement du pays. « Il y a beaucoup de nouveaux foyers de violence qui ont donné lieu à de nouveaux déplacements et qui ajoutent à la vulnérabilité déjà existante de la population, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui il y a une conviction profonde que faire un lien immédiat avec le développement à travers le relèvement, sont des éléments fondamentaux de la consolidation de la paix. »

La grande salle de l'hôtel Ledger était pleine mardi pour recevoir tout ce qui compte de bailleurs, diplomates, membres du gouvernement et de la communauté internationale sur les avancées du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix en RCA, plus communément appelé RCPCA.

