Ile Maurice: Paul Bérenger - «Nous avons eu droit à un marasme économique»

Autre sujet abordé par Paul Bérenger : le dossier d'Agaléga. Il n'a pas caché son inquiétude sur la souveraineté de l'archipel et a demandé à Pravind Jugnauth de rendre public le Maritime Security Agreement signé par l'Inde et Maurice.

«Rien n'a été dit non plus sur le salaire minimum et la Negative Income Tax est encore très floue. Au niveau du Metro Express, nous sommes restés sur notre faim. D'autant plus que la mise à jour sur l'étude de faisabilité n'a pas été rendue publique. Les mesures annoncées resteront des effets d'annonce. Si l'on analyse ce qui s'est passé avec le Bagatelle Dam et la route Terre-Rouge-Verdun, la population a le droit de s'inquiéter.»

