Angola: Le Gouvernement exécute des projets liés à la sécheresse et désertification

Luanda — Deux projets liés à la désertification et la dégradation des terres et la sécheresse sont exécutés depuis trois ans dans le pays, par le Gouvernement angolais, à travers le ministère de l'Environnement.

Selon un communiqué de presse du secteur parvenu mardi à l'Angop à propos du 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification, célébrée samedi dernier, la province de Cunene est la plus touchée par de sécheresse, affectant la condition sociale et économique des citoyens, ainsi que l'équilibre de l'environnement.

Il s'agit du projet de réhabilitation des terres et gestion des zones de prairies dans les systèmes de production agro-pastorale des petits agriculteurs du sud-ouest de l'Angola (RETESA), qui a débuté en 2014 et a une durée de quatre ans, couvrant les zones de Namibe, Huila et Benguela.

La note souligne également le projet dénommé L'intégration de la résilience climatique dans les systèmes de production agricole et pastorale, qui se déroule à partir de 2016 grâce à la gestion de la fertilité des sols des zones vulnérables en utilisant l'approche des écoles de champs (IRCEA).

Le but du projet RETESA est de renforcer la capacité du secteur agro-pastoral des petits producteurs pour atténuer l'impact des processus de dégradation des sols et la remise en état des terres dégradées par l'intégration des technologies de gestion.

La Journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification est célébrée chaque année le 17 juin, depuis 1995. Cette journée vise à sensibiliser le public sur la coopération internationale dans la lutte contre la désertification et les effets de la sécheresse.